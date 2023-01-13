БАКУ, 13 янв — ПРАЙМ. В Азербайджане в 2022 году было добыто 32,6 миллиона тонн нефти, из них было направлено на экспорт 26,3 миллиона тонн, заявил в пятницу глава азербайджанского министерства энергетики Парвиз Шахбазов. Азербайджан увеличил экспорт газа в 2022 году на 18 процентов

"По оперативным данным, в прошлом году в Азербайджане было добыто 32,6 миллиона тонн нефти, из них было направлено на экспорт 26,3 миллиона тонн. За этот период добыча газа выросла на 6,5%, до 46,7 миллиарда кубометров, из этих объемов было экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа", — написал в министр в Twitter.