МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают расти более чем на 1% в свете перспектив увеличения спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.04 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,12%, до 84,97 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,59%, до 79,63 доллара.

Таким образом, с начала недели цена Brent может показать рост на 7,8%, WTI — на 7,2%, что стало бы самым большим недельным ростом с октября.

Ранее 8 января в рамках смягчения антиковидных мер власти КНР отменили карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Так, ослабление ограничений в стране, являющейся одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в стране, подкрепили перспективы увеличения спроса на нефть.

По мнению старшего сырьевого аналитика SEB Бьярне Шильдропа (Bjarne Schieldrop), слова которого приводит агентство Блумберг, факторы, которые привели к падению цен во второй половине 2022 года — коронавирусные ограничения в Китае и опасения глобальной рецессии, теперь сменились на противоположные. "Когда Китай восстановит связь с Азией и миром, спрос значительно возрастет", — заключил эксперт.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 декабря их число увеличилось на 2 — до 623 агрегатов.