ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Иран ограничивает поставки дешевой нефти в Сирию, удвоив цену для Дамаска, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Иран повысил производство нефти, сообщил министр

Как пишет издание, источники отметили, что Тегеран также попросил Дамаск платить за нефть заранее, отклонив новые запросы о поставках в кредит.

"Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в последние недели иранские чиновники заявили своим сирийским коллегам, что тем теперь придется платить больше за дополнительные поставки нефти на фоне наступления пика зимнего спроса, удвоив цену до рыночной ставки в более чем 70 долларов за баррель", — сообщает газета в воскресенье.

Кроме того, издание процитировало слова представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции в Тегеране Хамида Хоссейни, который заявил, что сейчас Иран сам находится "под давлением" и что "нет причин продавать Сирии по низким ценам".

В декабре 2022 года сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты.

Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.