МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Экспорт российского "черного золота" оказался более устойчивым, вопреки прошлогодним прогнозам, рассказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Reuters. Новак ожидает сокращения дисконта на российскую нефть

Как передает издание, Бироль отметил, что прогноз предсказывал менее устойчивый экспорт российской нефти, однако был прав с точки зрения "направления движения". МЭА, заявлением о возможной потере рынком до трех миллионов баррелей в сутки, сильно переоценило влияние санкций Запада на показатель. При этом глава агентства выразил уверенность, что экспорт сократится в первом квартале 2023 года, хотя российские нефть и нефтепродукты будут покупать страны Азии, в частности Индия и Китай.

Комментируя же потолок цены на российские нефтепродукты, который вступит в силу с 5 февраля, Бироль отметил, что его беспокоит вопрос поставок дизельного топлива. "Это выглядит немного сложнее, и я надеюсь, что это не приведет к проблемам и напряженности на товарных рынках, особенно на рынке дизельного топлива", — добавил он.

Ранее в ноябрьском докладе МЭА выражало беспокойство, что эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов окажет давление на мировые нефтяные балансы, в частности усложнит ситуацию на и так напряженном дизельном рынке.

Как сообщал в понедельник вице-премьер России Александр Новак, по итогам 2022 года поставки нефти за рубеж выросли на семь процентов. В четверг он также отметил, что показатель в наступившем году пока находится на уровне декабря.