МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. СМИ узнали о новых схемах с российской нефтью в Сингапуре

"Администрация Байдена склонна противодействовать любым шагам по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти, несмотря на то, что некоторые европейские страны стремятся еще больше урезать доходы Москвы", — пишет агентство.

Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и потолка в 60 долларов за баррель.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года.

При этом Блумберг сообщает, что США хотят подождать ввода дополнительных ценовых ограничений G7 на дизельное топливо из РФ перед пересмотром цены на нефть, отметив, что, по мнению Вашингтона, ограничения будут взаимодействовать. Так, позиция США повышает вероятность того, что цена на нефть останется на уровне 60 долларов, так как для изменения потолка необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

Кроме того, по словам источников агентства, ряд членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивали на более низком пределе для снижения доходов Москвы, но другие страны выступали за более высокий уровень, опасаясь экономических последствий. Германия заявила другим странам ЕС, что любой пересмотр цен должен быть проведен в сроки, которые не рискуют запутать рынки.