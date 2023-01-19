МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на перспективах увеличения спроса на этот вид сырья со стороны Китая, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По состоянию на 20.07 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,47% — до 86,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,35%, до 80,88 доллара.

Ранее в четверг нефтяные котировки снижались. Рынки оценивали статистику из США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 января, выросли на 8,4 миллиона баррелей, до 448 миллионов баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 0,6 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день. Американский институт нефти (API) также сообщил о росте запасов сырья в США за предыдущую неделю сразу на 7,6 миллиона баррелей.

Позже цены перешли к росту на фоне ожиданий роста спроса в Китае — одном из крупнейших потребителей нефти в мире. КНР отменила некоторые коронавирусные ограничения, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на экономику страны и в последствии на нефтяной спрос.

"Наблюдаемые резкое увеличение импорта сырой нефти в Китай и значительное снижение экспорта продуктов подразумевает, что Китай готовится к значительному росту спроса, а это означает, что в первом квартале может произойти масштабное воздействие на мировые цены на нефть", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).