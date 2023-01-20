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https://1prime.ru/oil/20230120/839535381.html
Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по экспорту нефти
Нефть
Новости
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Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по экспорту отечественной нефти в страну, заявил замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников. "Достигнуты... ПРАЙМ, 20.01.2023
нефть, энергетика, новости, россия, пакистан, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по экспорту отечественной нефти в страну, заявил замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников.
"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", — отметил замминистра на пленарном заседании двусторонней межправительственной комиссии.
Кроме того, добавил Мочальников, Россия и Пакистан обсудили все вопросы, касающиеся "Пакистанского потока", и на них были "даны ответы".