МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по экспорту отечественной нефти в страну, заявил замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников. Колумбия не будет заключать новые контракты на разведку газа и нефти

"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", — отметил замминистра на пленарном заседании двусторонней межправительственной комиссии.

Кроме того, добавил Мочальников, Россия и Пакистан обсудили все вопросы, касающиеся "Пакистанского потока", и на них были "даны ответы".