МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Изменение расчета цены российской нефти Urals для налогообложения путем снижения дисконта к мировым бенчмаркам может оказать дополнительное давление на нефтяную отрасль, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Норвегия нарастила добычу жидких углеводородов за декабрь на 0,6 процента

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти на фоне дисконта на нефть Urals и связанных с этим вопросов по поступлениям в бюджет страны обсуждают вариант изменить расчет цены этого сорта для налогообложения, привязав его к премиальным мировым маркам — Brent или Dubai Crude. Для начисления налогов может использоваться их средняя стоимость за вычетом определенного дисконта, который оценивается кабмином в 10-15 долларов.

"В любом случае изменение базы расчета налога НДПИ в сторону повышения будет отражаться в дополнительных выплатах нефтяными компаниями, тогда как стоимость реализации нефти фактическая на экспорте сейчас под давлением, что приведет к еще большему сокращению доходов сектора", — сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Как пояснил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, если сейчас российские нефтяники рассчитываются с государством по фактической цене на нефть в районе 50 долларов за баррель, то после изменений этот показатель поднимется до 72-75 долларов за баррель, исходя из текущей стоимости Brent в 86 долларов за баррель.

По его словам, если выбирать между Brent и Dubai Crude, то в нынешней ситуации лучше сделать привязку Urals к нефти из стран Персидского залива. "Во-первых, потому что дубайские сорта нефти более предсказуемы по цене. Во-вторых, в средиземноморские порты в данный момент российское сырье практически не поставляется из-за санкций", — добавил отметил.

КАК ВЕДУТСЯ РАСЧЕТЫ

Сейчас для расчета налогов используется средний уровень цен нефти Urals на мировом нефтяном рынке, в частности средиземноморском и роттердамском, однако на данный момент туда российское сырье практически не поставляется из-за санкций. В расчетах применяется оценка агентства Argus, которое отслеживает поставки в этих направлениях и опрашивает продавцов и покупателей.

До ноября в цену нефти для начисления налогов закладывалась стоимость транспортировки, а теперь агентство изменило методику формирования цены. Теперь агентство оценивает стоимость нефти до загрузки в танкеры и прибавляет к ним стоимость доставки до тех же портов — Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды).

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ

На совещании 11 января вице-премьер РФ Александр Новак сообщил президенту Владимиру Путину, что основная проблема на нефтяном рынке сейчас — высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы. В ответ президент поручил правительству рассмотреть вопрос дисконта, чтобы не создавать проблем для бюджета.

Директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Дарья Шорина объяснила, что сейчас цена Urals, публикуемая Argus, получается расчетным путем, а не на основании свершившихся сделок, что уже говорит о том, что реальная ситуация может несколько отличаться. "Формула расчета не учитывает объем поставок и, что важно, все направления поставок. Реальный рынок сбыта российской нефти был расширен за прошлый год, котировки не всегда могут успевать за этими изменениями", — сказала аналитик.

Кроме того, добавил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, расчеты осложняет то, что "в условиях внешнего давления участникам рынка выгодно раскрывать как можно меньше информации, поэтому сформировать прозрачный и непротиворечивый подход, устраивающий власть и учитывающий интересы отрасли, может быть непросто".

Аналитик Kept напомнила, что дисконт Urals к Brent, по данным Argus, существенно выше, чем раньше, и мог достигать и 45 долларов. Однако, считает Шорина, стоит учитывать, что размер реального дисконта зависит и от направления поставок — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона он может быть ниже, чем в Европе. "Поэтому здесь немаловажным является методика расчета и объем поставки в каждом направлении", — высказала мнение эксперт.

Наиболее актуальным в текущих реалиях Шорина видит переход с котировок зарубежного агентства Argus на цены внутренней российской биржи СПбМТСБ. "Однако едва ли переход будет быстрым: сначала потребуется оценить бюджетный эффект таких изменений и не допустить выпадения доходов", — заключила она. МВФ предрек мировой экономике в 2023 году третий худший рост за десятилетия

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА

Минфин РФ пока продолжает использовать для расчета налогов и сборов котировки нефти Argus. Начал совместно с другими ведомствами анализировать различные варианты изменения текущего порядка расчета цены Urals для налогов и сборов, с учетом изменения товарных потоков, сказали журналистам в ведомстве.

"По итогам обсуждения в первом квартале будет сформировано сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса. Говорить о деталях пока преждевременно. Ключевая цель для нас — обеспечить экономически обоснованный уровень бюджетных поступлений от нефтяной отрасли", — добавили в Минфине.