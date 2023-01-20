ВАРШАВА, 20 янв — ПРАЙМ. Польский нефтехимический концерн Orlen построит на Балтике перегрузочный терминал стоимостью 0,5 миллиарда злотых (около около 115 миллионов долларов), сообщил журналистам глава концерна Даниель Обайтек. Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

"Сегодня мы начинаем инвестицию – строительство морского перегрузочного терминала на два места здесь, на Мертвой Висле (река, впадающая в Балтийское море – ред.). Стоимость этой инвестиции – полмиллиарда злотых. Об этой инвестиции говорилось 16 лет, но из-за стабилизационных проблем, из-за проблем с функционированием Lotos, стабильностью Lotos эта инвестиция не была продолжена. В 2017 году начался процесс предварительной подготовки и анализа этой инвестиции, в 2022 принято решение, а сегодня мы подписываем договор", — сказал Обайтек.

"Это стратегическая инвестиция для группы Orlen, а также стратегическая инвестиция для Гданьска", — заявил он, уточнив, что терминал сможет обслуживать танкеры длиной 130 метров, шириной 17 метров, осадкой 5,8 метров.

"Здесь будет происходить перегрузка около 2 миллионов тонн продуктов в год", — сказал глава Orlen, пояснив, что речь идет о различных нефтехимических продуктах, в том числе базовых маслах, компонентах топлива.