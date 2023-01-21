МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установление новых ценовых потолков на российские нефтепродукты оказалось "сложнее" и есть вероятность, что "все пойдет не по плану". В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций с России

Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России.

"Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей… Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью", — сказала Йеллен в Сенегале, её слова приводит агентство Рейтер.

Она добавила, что важно обеспечивать непрерывные поставки российского дизельного топлива на рынок.

Кроме того, Йеллен отметила, что со временем могут быть внесены коррективы.

Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.