АСТАНА, 22 янв — ПРАЙМ. Казахстан с 1 февраля сроком на полгода введет запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы республики автомобильным транспортом, соответствующий приказ официально опубликован в эталонном банке нормативных правовых актов. В Венгрии признали, что энергоснабжение страны невозможно без России

Ранее в стране уже действовал аналогичный запрет, который длился с ноября 2021 года, а затем был продлен до конца 2022 года.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", — говорится в тексте совместного приказа министерств энергетики, финансов, внутренних дел и комитета национальной безопасности республики.

Согласно документу, приказ вступит в силу 1 февраля.

Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.