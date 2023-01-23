МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Нефть марки Brent может к началу весны подняться до отметки в 100 долларов за баррель, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Стоимость нефти Brent превысила 88 долларов за баррель впервые с 5 декабря

Ранее в понедельник цены на нефть Brent превысили 88 долларов за баррель — впервые с 5 декабря, когда вступили в силу международные санкции против нефти из России. По данным на 14.42 мск мартовские фьючерсы дорожают на 0,68% и держатся у 88,23 доллара.

"Китай открыл границы, а значит, его экономика восстанавливается и потребует больше энергии. Спрос потянет предложение вверх, и цена продолжит расти и дальше. Можно ожидать, что в весну мы войдем с ценой за баррель выше 100 долларов", — считает директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.

С ним согласен и эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. По его мнению, цены на нефть в районе 100 долларов за баррель могут временно наблюдаться, если восстановление спроса в Китае совпадет по времени с сокращением добычи в России из-за санкций, а это возможно в конце февраля — начале марта.

"При этом на горизонте года такие цены не выглядят устойчивыми. Консенсус рынка скорее располагает к средним ценам в коридоре 70-80 за баррель", — считает он.

Канищев также отметил, что рост мировых котировок пропорционально потянет за собой вверх и цену российской нефти марки Urals, дисконт на которую вырос из-за санкционного давления.