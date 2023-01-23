КАИР, 23 янв — ПРАЙМ. Нефтяные резервы Ирака увеличились на 6 миллиардов баррелей благодаря сейсмическим исследованиям, проведенным в последние несколько лет, сообщил глава миннефти страны Хайян Абд аль-Гани. Цены на нефть Brent могут достичь 100 долларов за баррель, считают эксперты

"Группы сейсмологов Иракской нефтеразведочной компании (Oil Exploration Company, ОЕС) в последнее время успешно активизировали работу в провинции Анбар, а также в ряде районов провинций Найнава, Эн-Наджаф, Мутанна и Ди-Кар… В результате этих усилий за последние несколько лет нефтяные резервы страны увеличились на 6 миллиардов баррелей, а резервы газа — на 32 миллиарда кубических футов (порядка 906 миллионов кубометров — ред.)", — цитирует пресс-служба миннефти заявление главы ведомства.

Во время визита в штаб-квартиру ОЕС в понедельник министр подчеркнул, что речь идет о резервах, дающих Ираку ресурс для стабильной нефтедобычи и ее увеличения.

Глава ОЕС Али Хаммуд в ноябре прошлого года заявлял, что компания разработала пятилетний стратегический проект увеличения нефтегазовых резервов страны. По его словам, план включает десятки проектов, в том числе разведывательное бурение на нефтегазовых месторождениях в районе границ с Сирией, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией.