МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель — впервые с 1 декабря прошлого года, следует из данных торгов. Цены на нефть Brent могут достичь 100 долларов за баррель, считают эксперты

По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,49%, до 88,93 доллара за баррель, минутами ранее цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,96%, до 82,46 доллара.