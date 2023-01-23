МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель — впервые с 1 декабря прошлого года, следует из данных торгов.

Танкеры с нефтью

Цены на нефть Brent могут достичь 100 долларов за баррель, считают эксперты

По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,49%, до 88,93 доллара за баррель, минутами ранее цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,96%, до 82,46 доллара.