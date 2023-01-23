Стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель впервые с 1 декабря 2022 года
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста в понедельник вечером, стоимость марки Brent превысила 89 долларов за баррель — впервые с 1 декабря прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,49%, до 88,93 доллара за баррель, минутами ранее цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растет на 0,96%, до 82,46 доллара.
https://1prime.ru/oil/20230123/839555762.html
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