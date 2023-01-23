БУДАПЕШТ, 23 янв — ПРАЙМ. Венгрия добилась исключения и сможет экспортировать со словацкого НПЗ нефтегазовой компании MOL около 30% нефтепродуктов после 5 февраля в Австрию, Чехию и Польшу, заявили в компании MOL. Венгрия признала невозможность быстрой замены российских нефти и газа

В компании отметили, что после 5 февраля, когда вступают в силу санкции на российские нефтепродукты, MOL сможет обеспечить бесперебойную поставку топлива на внутренний рынок со своего нефтеперерабатывающего завода в венгерской Сазхаломбатте, поскольку она имеет право перерабатывать российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба", соответствующее исключение было получено при обсуждении предыдущих санкционных пакетов.

"Мощности НПЗ дочерней компании MOL — Slovnaft — в Братиславе нужны не венгерским, а чешским и австрийским потребителям… Экспорт в Австрию, Чехию и Польшу стал возможным после того, как венгерское правительство вместе с правительствами ряда других стран успешно пролоббировало, чтобы компании, перерабатывающие российскую нефть, могли продолжать экспортировать продукцию в зависимости от доли российской нефти", — приводит сообщение MOL газета Világgazdaság.

В компании отметили, что в ближайшие дни ожидается соответствующее постановление правительства Словакии, венгерское правительство схему экспорта нефтепродуктов уже урегулировало.

"Братиславскому НПЗ разрешено экспортировать топливо пропорционально включению нероссийской сырой нефти и нефтеперерабатывающего сырья. Нынешние технологии нефтепереработки и логистические ограничения могут обеспечить долю нероссийской нефти на уровне около 30%. Отсюда следует, что Slovnaft может планировать экспорт топлива в 2023 году в соответствующей пропорции", — говорится в сообщении.

Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.