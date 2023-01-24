МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику, так как инвесторы фиксировали прибыль после скачка цен до 7-недельного максимума, обусловленного оптимизмом вокруг перспектив восстановления спроса в Китае после снятия коронавирусных локдаунов. Цены на нефть Brent могут достичь 100 долларов за баррель, считают эксперты

Фьючерсы на Brent закрылись с повышением на 56 центов, по 88,19 доллара за баррель. Максимум сессии составлял 89,09 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 1 декабря.

Фьючерсы на WTI завершили день с понижением на 2 цента, по 81,62 доллара за баррель, отступив от максимума сессии 82,64 доллара за баррель, самого высокого уровня с 5 декабря.

Цены откатились с достигнутых ранее уровней в конце сессии ввиду фиксации прибыли, заявил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

Рынок хочет сохранить длинные позиции на случай возобновления роста экономики Китая, отметил Сукрит Виджаякар, директор энергетической консалтинговой компании Trifecta.

Данные показывают, что жители Китая стали более активно передвигаться после снятия антиковидных мер, говорят аналитики ANZ. За истекший период месяца загруженность дорог в 15 ключевых городах подскочила на 22% против показателя аналогичного периода прошлого года.

На большинстве мировых физических рынков нефти год начался с роста цен, что было обусловлено признаками наращивания покупок со стороны Китая, а также опасениями трейдеров по поводу санкций против нефтяного экспорта России, которые могут привести к сокращению предложения.

"Хотя открытие экономики (КНР) само по себе будет сопряжено с трудностями, особенно в период праздников, первые индикаторы указывают на рост (экономической) активности. Это говорит о неплохих экономических перспективах", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

По его словам, цены на нефть Brent могут вернуться в диапазон 90-100 долларов, поскольку предложение на нефтяном рынке сокращается.

Евросоюз и страны Большой семерки с 5 февраля введут потолок цен на российские нефтепродукты в дополнение к потолку цен на российскую нефть и эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС, которые вступили в силу в декабре.

Страны Большой семерки договорились перенести срок пересмотра уровней потолка цен на нефть на один месяц, до марта. Группа хочет оценить влияние ограничения цен на нефтепродукты.

Согласно опубликованным в понедельник данным, импорт сырой нефти в Индию в декабре достиг 5-месячного максимума. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) активно закупали дешевую российскую нефть на фоне стабильного роста внутреннего потребления.

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