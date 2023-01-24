МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо меняются, в то время как рынки ожидают публикации в среду статистики недельных запасов нефти в США, при этом фактор "открытия" Китая теряет своё значение, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть Brent и WTI демонстрировали разнонаправленную динамику

По состоянию на 7.29 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,08%, до 88,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — растёт также на символические 0,05%, до 81,66 доллара.

Нефтяные трейдеры ожидают в среду публикации еженедельных данных о коммерческих запасах нефти в США. Аналитики ожидают роста показателя за неделю по 20 января на 1,6 миллиона баррелей после неожиданного увеличения на 8,4 миллиона неделей ранее.

Среди других факторов, влияющих на котировки "черного золота", — ожидания восстановления экономики Китая, одного крупнейших импортеров и потребителей нефти. Но он уже теряет своё значение, следует из комментариев.

"Цены на нефть колеблются, поскольку доллар стабилизировался, а также из-за усталости от новостей об открытии Китая. Ситуация в экономике все еще может развернуться, и некоторые энергетические трейдеры все еще сохраняют скепсис по поводу того, как быстро спрос Китая на нефть восстановится в этом квартале", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).

Тем временем объем торгов остается снижен из-за новогодних каникул в Азии. Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.