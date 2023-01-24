МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нефтесервисная "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) запускает инвестпрограмму для собственных нефтесервисных технологий и производственных площадок, сообщила компания. FT объяснила, как потолок цен на нефтепродукты из России ударит по Европе

"В 2023 году компания "Технологии ОФС" запускает инвестиционную программу по развитию производственных площадок и нефтесервисных технологий. Приоритетные позиции будут иметь такие направления, как высокотехнологичное бурение, механизированная добыча и заканчивание скважин", — говорится в пресс-релизе компании.

Президент компании Давид Гаджимирзаев отметил, что вопрос зависимости от зарубежных технологий в нефтесервисной отрасли в России стоит крайне остро. "Уже в этом году мы планируем активно инвестировать в наши мощности и технологические решения, и в ближайшие три-пять лет последовательно наращивать их объем", — добавил он.

Для разработки новых технологических решений компания формирует собственный центр, а также планирует расширять собственные производственные площадки. А стратегическими для этой задачи будут Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская, Сахалинская и Астраханская области.

Кроме того, в текущем году компания займётся вопросами привлечения новых кадров на высокотехнологичные направления. Помимо опытных специалистов, "Технологии ОФС" заинтересованы в молодых специалистах, для чего расширяет пул партнерских вузов и средних учебных заведений, отметили там.

Группа компаний "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.