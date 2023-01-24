МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли станет рекомендовать изменить объемы добычи альянса по итогам встречи, которая пройдет на следующей неделе. Об этом сообщили Reuters пять источников в ОПЕК+. Надежды на восстановление спроса в Китае уравновешиваются опасениями относительно состояния мировой экономики. ОПЕК+ не обсуждает снижение добычи нефти в России, заявил Новак

Встреча комитета состоится 1 февраля. В случае необходимости комитет может созвать заседание ОПЕК+.

В 2023 году цены на нефть устремились к 90 долларам за баррель на ожиданиях роста спроса в Китае. Кроме того, рынок готовится к вступлению в силу 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты, который согласован странами ЕС и Большой семерки.

Мониторинговый комитет, вероятно, будет обсуждать экономические перспективы и потенциал роста спроса в КНР, при этом добычу, скорее всего, будет рекомендовано оставить на прежних уровнях, сообщили Reuters пять источников в ОПЕК+. По словам одного источника, рост цен на нефть в 2023 году снижает вероятность любых изменений нефтяной политики.

"Очевидно, на встрече (комитета) будет обсуждаться китайская экономика и инфляция, — сказал один из источников. — (У нас нет) никаких (серьезных) ожиданий от этого заседания. В нем примет участие не сам ОПЕК+, а мониторинговый комитет, который, как ожидается, не озвучит никаких решений или рекомендаций".

Между тем 16 января министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Аль-Мазруи отметил сбалансированность нефтяного рынка, о чем ранее также сказал российский вице-премьер Александр Новак. Оба министра состоят в мониторинговом комитете.

"К настоящему моменту ОПЕК+ позитивно оценивает (восстановление рынка) после коронавируса. (По мнению альянса), теперь волатильность цен определяется геополитической ситуацией и восстановлением (экономики) Китая", — сообщил другой источник в ОПЕК+.

В октябре прошлого года альянс анонсировал сокращение целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в день с ноября 2022 года до конца 2023 года, вызвав негативную реакцию США и других стран Запада. Вашингтон призывал увеличить добычу, чтобы ослабить цены на топливо и поддержать мировую экономику.

По итогам декабрьского заседания ОПЕК+ оставил нефтяную политику без изменений, договорившись провести следующее заседание в июне 2023 года.