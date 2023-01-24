МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Делегаты ОПЕК+ ожидают, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg. ОПЕК+ не обсуждает снижение добычи нефти в России, заявил Новак

"Делегаты ОПЕК+ заявили, что они ожидают, что на встрече на следующей неделе министерский мониторинговый комитет порекомендует сохранить уровень добычи нефти неизменным на фоне наметившегося восстановления мирового спроса…. Они ждут ясности относительно восстановления спроса в Китае и влияния санкций на поставки из России", — пишет агентство.

Мониторинговый комитет анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, а окончательные решения принимает альянс на заседании всех глав делегаций. Сейчас заседания JMMC проходят раз в 2 месяца, а всего ОПЕК+ — раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. Но, как отмечал вице-премьер РФ Александр Новак, участники альянса готовы в любой момент провести внеочередную общую встречу, если понадобится откорректировать ситуацию на рынке.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому альянс и решил вновь сократить добычу.