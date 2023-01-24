МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Будет ли пересмотрен в марте размер потолка цен на российскую нефть, пока сказать сложно: есть предпосылки для его повышения, но остаются неопределенности, связанные с ожидаемыми февральскими события на мировом рынке нефти, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России

США вместе с союзниками в марте проведут ревизию ценового потолка на российскую нефть на соответствие рыночным условиям, сообщил в январе американский минфин. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель.

"На текущий момент сложно сказать, какое решение может быть принято в марте. Динамика спроса в Китае располагает к росту цен, поэтому повышение потолка вполне возможно, но впереди еще много событий, которые могут повлиять на ситуацию. Главным образом, вступление в силу ответных мер со стороны России, эмбарго на нефтепродукты и очередная встреча ОПЕК+", — считает эксперт. Все эти события произойдут с 1 по 5 февраля.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам — не ранее, точную дату определит правительство.