Правительство Хабаровского края: рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском НПЗ
ХАБАРОВСК, 25 янв — ПРАЙМ. Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации производства, сообщает правительство Хабаровского края.
"На Хабаровском НПЗ побит 5 миллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 миллиона тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться "рекорда", — говорится в сообщении властей края.
В ноябре прошлого года губернатор региона Михаил Дегтярев провел встречу с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым, где была достигнута договоренность о реализации в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ.
Министерство энергетики края уточняет, что стоимость инвестпроекта — 41 миллиард рублей. На базе Хабаровского НПЗ будет построена комбинированная установка гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установка по производству водорода. Это позволит повысить глубину переработки нефти и продолжить движение по пути рационального использования природного сырья на территории региона. Все намеченные планы должны реализовать в текущем году, добавили в краевом минэнерго.
Продукция, производимая на предприятии, высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отмечается, что в начале 2022 года компания ННК заказывала технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на санкции, компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. Строительство КГПН позволит довести мощность хабаровского завода по переработке нефти до 10-15 миллионов тонн в год.
https://1prime.ru/oil/20230125/839578082.html