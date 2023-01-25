ХАБАРОВСК, 25 янв — ПРАЙМ. Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации производства, сообщает правительство Хабаровского края. Венгрия сможет экспортировать нефтепродукты со словацкого НПЗ MOL

"На Хабаровском НПЗ побит 5 миллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 миллиона тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться "рекорда", — говорится в сообщении властей края.

В ноябре прошлого года губернатор региона Михаил Дегтярев провел встречу с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым, где была достигнута договоренность о реализации в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ.

Министерство энергетики края уточняет, что стоимость инвестпроекта — 41 миллиард рублей. На базе Хабаровского НПЗ будет построена комбинированная установка гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установка по производству водорода. Это позволит повысить глубину переработки нефти и продолжить движение по пути рационального использования природного сырья на территории региона. Все намеченные планы должны реализовать в текущем году, добавили в краевом минэнерго.

Продукция, производимая на предприятии, высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что в начале 2022 года компания ННК заказывала технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на санкции, компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. Строительство КГПН позволит довести мощность хабаровского завода по переработке нефти до 10-15 миллионов тонн в год.