ТАШКЕНТ, 25 янв — ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" планирует в наступившем году закупать нефть у туркменской "дочки" компании из Малайзии Petronas Çаrigali для загрузки мощностей Бухарского НПЗ, сообщает в среду пресс-служба холдинга. "Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству

По данным пресс-службы, руководство "Узбекнефтегаза" и делегация компании "Петронас Чаригали (Туркменистан)" в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Petronas Çаrigali работает на туркменском нефтегазовом рынке с 1996 года, разрабатывая шельф Каспия.

"По итогам переговоров сторонами была достигнута договоренность о совместной подготовке программы поставок нефти из Туркменистана в Республику Узбекистан в 2023 году", — говорится в сообщении на телеграм-канале "Узбекнефтегаза".

В частности, речь идет о возможности импорта сырой нефти с предприятий Petronas Çаrigali в Туркмении для загрузки мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане, пояснили в пресс-службе.

В декабре министерство энергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Узбекистан, а также соглашение о транзите 300 тысяч тонн российской нефти в 2023 году.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти ранее осуществлялось главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышало ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.