РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — ПРАЙМ. Официальный ввод в эксплуатацию месторождения имени Грайфера на Каспии и начало промышленной добычи нефти запланированы на 2023 год, сообщил журналистам министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. На российских месторождениях начали использовать отечественную "химию"

По его словам, обустройство месторождения имени Грайфера ведется в соответствии с планом: в 2022 году на астраханских верфях завершено строительство верхних строений буровой платформы и платформы жилого модуля, объекты установлены в море.

"В 2023 году запланирован официальный ввод месторождения в эксплуатацию и начало промышленной добычи нефти", — сказал Волынский.

Он отметил, что на действующих месторождениях имени Филановского и Корчагина продолжается промышленная добыча углеводородов, в том числе и с помощью блок-кондукторов – платформ, работающих по безлюдной технологии. Кроме того, в 2022 году в рамках подготовки к освоению месторождения Кувыкина завершена разработка проектной документации и ее адаптация с учетом новых реалий по импортозамещению зарубежных технологий, оборудования и материалов.

"Несмотря на значительные запасы углеводородов, компания "Лукойл" продолжает активные геологоразведочные работы с целью наращивания сырьевой базы в российском секторе Каспийского моря", — сказал министр. Он напомнил, что в 2022 году по итогам геологоразведочной деятельности в акватории Каспия открыто новое газоконденсатное месторождение "Хазри". Также подтверждена промышленная значимость Титонской структуры и выявлена новая перспективная Северо-Тюленевская структура.

Месторождение имени Грайфера — третий проект, наряду с месторождениями имени Корчагина и Филановского, который компания реализует на Каспии. Месторождение открыто в 2001 году, располагается в 160 километрах от порта Астрахани. Ожидаемая полка добычи составляет 1,2 миллиона тонн в год.