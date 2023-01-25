МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Котировки нефти стабилизировались

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 14-20 января увеличились на 100 000 баррелей. Четыре аналитика прогнозируют сокращение запасов, а семь — их увеличение. Оценки варьируются от —5 млн баррелей до +4,6 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, увеличились на 1 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +3,7 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе сократились на 1 млн баррелей. Оценки варьируются от —2,9 млн баррелей до +2 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, выросла на 1,4 процентного пункта, до 86,7%. Прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения на 3 процентных пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 3,4 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 620 000 баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,9 млн баррелей, согласно источнику.