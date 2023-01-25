МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor начала продажу своей доли в 20,21% в шельфовом месторождении нефти Agbami в Нигерии, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники. Anadolu: в 2023 году мировой спрос на нефть достигнет рекордных размеров

"Норвежская компания Equinor начала продажу своей доли в шельфовом месторождении нефти в Нигерии, присоединяясь к выходу из страны западных энергетических компаний, сосредоточенных на новых и более прибыльных проектах", — пишет агентство.

На сайте Equinor уточняется, что компания обладала долей в 20,21% в месторождении Agbami, на её долю добычи приходилось 26 тысяч баррелей нефти в день. Оператором месторождения является американская компания Chevron.

По словам источников, Equinor наняла британский инвестиционный банк Standard Chartered для организации процесса продажи, который может принести до 1 миллиарда долларов. Агентство уточняет, что западные нефтяные гиганты, включая ExxonMobil, Shell и TotalEnergies, стремятся выйти из Нигерии или сократить свое присутствие в стране, особенно в наземных операциях, которые на протяжении многих лет страдают от воровства и разливов сырья.

В прошлом году Shell была вынуждена приостановить продажу своих наземных активов после решения суда, постановившего, что она должна дождаться результатов рассмотрения апелляции по делу о разливе нефти в 2019 году. Продажа Exxon также столкнулась с препятствиями со стороны регулирующих органов. При этом Equinor начала процесс продажи после того, как в прошлом году подписала соглашение с Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (NNPC) о продлении на два десятилетия лицензии на морской блок OML 128, который является частью месторождения Agbami.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.