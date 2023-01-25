МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия может снизить влияние риск-факторов от переориентации нефтяного экспорта за счет расширения внутреннего рынка, примером в этом процессе может стать Иран, также сменивший географию поставок на фоне внешних ограничений, считают аналитики Kept. Эксперты допустили приход китайских нефтесервисных компаний в Россию

"В дальнейшей перспективе поддержку нефтегазовой промышленности могут оказать увеличение глубины переработки и реализация проектов в области нефте- и газохимии, которые необходимы для успешного импортозамещения в ряде значимых отраслей", — говорится в докладе Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности". Это позволит увеличить емкость внутреннего рынка углеводородов, чтобы сделать ее значимой в динамике добычи вместо экспортной составляющей, следует из материалов компании.

Примером может стать Иран, который, долгие годы находясь под санкциями, активно расширял мощности по производству этилена, пропилена, метанола и их производных. Так он восполнял вызванный санкционной блокадой дефицит по некоторым позициям импорта и диверсифицировал экспорт в сторону продукции с большей добавленной стоимостью, востребованной на рынках стран Азии и Ближнего Востока, которые не присоединились к введенным ограничениям.

По мнению аналитиков, переориентацию экспорта нефти и нефтепродуктов РФ будет сдерживать ряд факторов: логистика, недостаток трубопроводных и нефтеперевалочных мощностей, загруженность ж/д путей сообщения на восточном направлении. Также специалисты отмечают возможные сложности с фрахтованием судов. Кроме того, основной сорт нефти РФ, Urals — высокосернистый, поэтому не все нефтеперерабатывающие предприятия смогут легко заменить им менее сернистые аналоги. Могут быть и ограничения спроса из-за замедления мировой экономики, отмечают в Kept.

Эксперты считают, что эти риски могут сказаться на объемах добычи в 2023 году, по итогам которого прогнозируют снижение нефтепроизводства на 7-13%. "Что, однако, не является существенным, и, вероятно, в первую очередь из эксплуатации будет выводиться часть фонда обводненных скважин", — говорят аналитики Kept.

Власти РФ и нефтяные компании провели огромную работу по переориентации экспорта на рынки дружественных стран, говорил в декабре вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что необходимые действия были осуществлены по ряду направлений, в том числе по поиску рынков и организации цепочек поставок. Добыча нефти, сообщал вице-премьер, идет стабильно. А в январе он отмечал, что российское "черное золото" по-прежнему востребовано на мировом рынке, и обеспечение мирового энергобаланса без РФ "труднореализуемо".