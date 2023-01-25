МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 20 января, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на уровне 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики спрогнозировали рост запасов нефти в данных Минэнерго США

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,175 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в октябре составила 12,38 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре добыча составила также 12,38 миллиона баррелей, в декабре — 11,92 миллиона баррелей, а за весь прошлый год — в среднем 11,86 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 10 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в день — до 12,41 миллиона, также минэнерго установило прогноз на следующий год – 12,81 миллиона баррелей в день.