БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв — ПРАЙМ. Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Эксперт рассказал о последствиях введения потолка цен на российскую нефть

"Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных. Это контрмера, принятая правительством Российской Федерации, это суверенное решение", — заявил министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.

Также Хиль добавил, что Венесуэла готова продавать свою нефть на справедливой основе и при уважении к национальному суверенитету и международному праву.

"Венесуэла заявила, что двери открыты для всех, кто хочет приобрести нашу энергию в рамках справедливого коммерческого процесса, в рамках справедливых правил, соблюдения международного права, уважения суверенитета. Так было в случае с Chevron", — сказал министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.

В ноябре министерство финансов США выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.

В конце декабря источник РИА Новости сообщал, что Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года экономических санкций, объем партии составит порядка миллиона баррелей. Собеседник отметил, что для значимого увеличения нефтедобычи в Венесуэле необходимы западные инвестиции, которые невозможны без дальнейшего ослабления санкций. Власти США допускают смягчение рестрикций при условии прогресса в урегулировании внутриполитического конфликта.