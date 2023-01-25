МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после публикации статистики по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Нефть слабо дешевеет перед выходом данных о запасах в США

По состоянию на 20.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,84% — до 80,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,44%, до 86,53 доллара.

Ранее в среду управление энергетической информации (EIA) США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, — до 448,5 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,97 миллиона баррелей. При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за этот период выросли на целых 3,4 миллиона баррелей.

"Тот факт, что EIA сообщило о значительно меньших запасах нефти, чем API, вероятно, является единственной причиной ралли нефти… поскольку остальные данные еженедельного отчета EIA благоприятствовали медвежьим настроениям", — полагает редактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), чье мнение приводит агентство MarketWatch.