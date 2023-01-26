МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Шесть энергетических газотурбинных агрегатов, поставленных "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в "Ростех"), обеспечили электричеством Юрубчено-Тохомское месторождение в Красноярском крае, разрабатываемое "Роснефтью", сообщил "Ростех". "Ростех" изготовит опытные двигатели для нового отечественного самолета

"Шесть энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ, поставленных "Объединенной двигателестроительной корпорацией" "Ростеха", обеспечили электричеством Юрубчокено-Тохомское месторождение в Красноярском крае", — говорится в сообщении.

Энергетический газотурбинный агрегат ГТА-6РМ разработан и производится рыбинским предприятием "ОДК-Газовые турбины" и работает на двух видах топлива: дизеле и газе, в том числе попутном. В качестве силовой установки использован газотурбинный двигатель ГТД-6РМ производства "ОДК-Сатурн".

Отмечается, что суммарная мощность оборудования, введенного в эксплуатацию на месторождении нефти и газа, составила 36 МВт. Общая потребность месторождения в электрической энергии составляет 84 МВт. "Ростех" напомнил, что ОДК ранее поставила оборудование для первой очереди суммарной мощностью 48 МВт. "Роснефть" планирует изучить Северо-Сахалинский шельфовый участок недр

"Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", дочернее общество НК "Роснефть", ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. В пределах Юрубченского лицензионного участка открыто девять залежей углеводородов. Текущие извлекаемые запасы нефти категории В1+В2 составляют более 350 миллионов тонн. В разработке с 2017 года находится наиболее подготовленная к промышленному освоению Юрубченская залежь.

Юрубчено-Тохомское месторождение является самым древним на планете, возраст его пород превышает миллиард лет.