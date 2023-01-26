МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть устремились вверх, ведь благодаря ослаблению американской валюты это сырье стало очень привлекательными для многих покупателей, пишет Bloomberg. Аналитик раскрыл, как рубль обрушил надежды спекулянтов заработать

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate подскочила до 81 доллара за баррель благодаря нескольким факторам.

Так, как отмечается, в Китае количество летальных исходов и тяжелых случаев, связанных с ковид, на сегодняшний день на 70% ниже, чем пиковые уровни в начале января. По мнению аналитиков, это должно подготовить почву для восстановления мобильности и потребления топлива в стране — крупнейшем импортере нефти.

На руку ценам на сырую нефть также сыграло падение доллара: его индикатор опустился до девятимесячного минимума.

"Снижение цен, которое удешевляет сырье для зарубежных покупателей, было вызвано ожиданиями паузы в цикле повышения ставок Федеральной резервной системой", — объясняет Bloomberg.

Последнее повышение цен на нефть произошло вслед за резким падением в течение первых двух сессий года и его причиной стали опасения по поводу глобального замедления. Восстановление в значительной степени было основано на надеждах на то, что потребление в Китае увеличится после нескольких лет локдауна.

Ликвидность также возвращается на рынок фьючерсов на сырую нефть, при этом открытый интерес к мировому эталону Brent восстановился до самого высокого уровня с февраля прошлого года, подытожило агентство.

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