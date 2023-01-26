МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Увеличение морских поставок российской нефти до рекордных уровней связано с приближением европейского эмбарго на российские нефтепродукты, а также повышением спроса на нефть в Китае на фоне ослабления коронавирусных ограничений в этой стране, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Названы причины резкого роста цен на нефть в мире

Накануне агентство Блумберг написало, что в январе Россия может поставить по морю рекордные 14 миллионов баррелей нефти Urals. При этом еще в декабре поставки составляли около 5 миллионов баррелей, следует из его материалов.

"С 5 февраля запускается эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в ЕС. По данным трейдеров и расчетам Рейтера, около 70% январских поставок нефти марки Urals направляется в Индию. Китай… также увеличивает закупки нефти на физических рынках. Китайские и индийские НПЗ с готовностью покупают сейчас дешевую российскую нефть, перерабатывают ее, оставляя маржу в местной экономике, и затем спокойно продают продукты нефтепереработки в страны Европы", — сказал эксперт.

"Повышенный спрос на российскую нефть из дальневосточных портов можно также связать с повышенным спросом на сырье в Китае, который ослабил коронавирусные ограничения в декабре и почти полностью отменил их в начале января", — считает Потавин.

Эксперт отметил, что поставки российской нефти танкерами идут неравномерно, то снижаясь, то резко нарастая, что может быть вызвано погодными условиями и эффектом загрузки флота танкеров. "Зимняя штормовая погода вносит свои коррективы в сроки закачки судов… Ставка на свой флот… требует в разы большее число судов, чем тот, что был задействован ранее. Загрузка имеющихся танкеров идет волнами, поскольку ушедшие с грузом российской нефти корабли надо ждать назад больше месяца", — пояснил Потавин.

Санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.