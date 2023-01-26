МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после слабой разнонаправленной динамики утром, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть сохраняют стабильность на низких объемах торгов

По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,55% — до 86,59 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 80,6 доллара. Утром Brent слабо дешевел, WTI, напротив, незначительно дорожал.

Позитивную динамику нефтяных цен может поддерживать статистика по запасам сырья в США, вышедшая в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше прогноза – всего на 0,5 миллиона баррелей.

Также инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения спроса со стороны Китая в связи с ослаблением карантинных ограничений в стране.

На следующей неделе трейдеры будут ждать новостей от ОПЕК+. Ранее агентство Блумберг сообщало, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.