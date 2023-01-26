МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после слабой разнонаправленной динамики утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,55% — до 86,59 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 80,6 доллара. Утром Brent слабо дешевел, WTI, напротив, незначительно дорожал.
Позитивную динамику нефтяных цен может поддерживать статистика по запасам сырья в США, вышедшая в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше прогноза – всего на 0,5 миллиона баррелей.
Также инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения спроса со стороны Китая в связи с ослаблением карантинных ограничений в стране.
На следующей неделе трейдеры будут ждать новостей от ОПЕК+. Ранее агентство Блумберг сообщало, что министерский мониторинговый комитет (JMMC) порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.
https://1prime.ru/oil/20230126/839598830.html
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