МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Татнефть" получила лицензии на право пользования двумя участками недр в Татарстане после открытия на них нефтяных месторождений, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Ростех" обеспечил электричеством месторождение "Роснефти"

По данным реестра лицензий, "Татнефть" получила право на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи и связанных с ней перерабатывающих производств на участках Восточно-Такташский и Кукуевский, которое будет действовать до конца 2042 года.

"Указанные участки недр предоставлены в пользование ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в связи с установлением факта открытия месторождения", — пояснили в министерстве.

"Данные участки окружены участками недр ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, предоставленные в пользование для целей поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, на которых и были открыты месторождения", — добавили в Минприроды.

Также в ведомстве сообщили, что Восточно-Такташское месторождение содержит 1,753 миллиона тонн геологических запасов нефти по категории C1, извлекаемых — 368 тысяч тонн. Геологические запасы Кукуевского месторождения по категории С1 составляют 925 тысяч тонн нефти, по С2 — 2,574 миллиона тонн. При этом извлекаемых запасов насчитывается 269 тысяч тонн по С1 и 746 тысяч тонн по С2.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании, основного контролирующего акционера у "Татнефти" нет.