ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить меры в отношении Саудовской Аравии, которые были обещаны после решения стран-участниц соглашения ОПЕК+ об уменьшении объемов нефтедобычи, что свидетельствует о важности этой страны для Вашингтона, сообщила газета Washington Post. ОПЕК выполнила сделку по сокращению добычи в декабре на 167 процентов

В октябре 2022 года Байден заявил, что Эр-Рияд ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу.

"Спустя несколько месяцев после того, как Белый дом поклялся наказать Саудовскую Аравию за сокращение объемов добычи нефти вопреки желанию Америки, администрация Байдена прекратила разговоры об ответных мерах против этого королевства в Персидском заливе, отмечая давние связи стран в области безопасности и шаги Эр-Рияда в поддержку приоритетных задач Вашингтона в Йемене и на Украине", — отметило издание.

Журналисты считают, что отказ США от мер свидетельствует о важности Саудовской Аравии для Вашингтона из-за огромных запасов нефти, влияния страны на весь мусульманский мир, а также ее статуса главного регионального противовеса Ирану. Названы основные кандидаты на пост президента США

При этом многие демократы критикуют администрацию Байдена, полагая, что действия ОПЕК+ позволяют усомниться в "надежности" Эр-Рияда. По их мнению, опасения также вызывают углубление ее отношений с Китаем, "плохая репутация в области прав человека" и действия наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.