БРЮССЕЛЬ, 26 янв — ПРАЙМ. Европейский союз и "Группа семи" продолжают обсуждение введения потолка цен на российские нефтепродукты, в скором времени могут сделать сообщение по вопросу, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии. Названы причины резкого роста цен на нефть в мире

"Дискуссии продолжаются с партнерами по G7 и со странами-членами (Евросоюза — ред.) по введению лимита цены на эти товары… Следите за какими-либо анонсами, которые мы можем сделать по этой теме в ближайшие дни", — рассказал он журналистам.

По словам представителя ЕК, Евросоюз обсуждает потолок в рамках международной коалиции из G7, Австралии и самого сообщества. Предполагается, что ограничение вступит в силу 5 февраля.

Минфин США 21 января заявил, что Вашингтон с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой.