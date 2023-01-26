ТРИПОЛИ, 26 янв — ПРАЙМ. Ливия работает над увеличением добычи нефти до двух миллионов баррелей в день, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
"Мы увеличиваем добычу до двух миллионов баррелей сырой нефти", — сказал Аун.
Министр отметил, что возможности по нефтепереработке в Ливии пока остаются слабыми.
"Возможно, в будущем, если состоится развитие (нефтеперерабатывающего – ред.) завода в городе Завия и будут построены новые заводы, часть оттуда может использоваться для потребления, и это число пойдет на экспорт за пределы Ливии, будь то газ или нефть", — добавил Аун.
Кроме того, отметил он, в стране необходимо развивать значительные месторождения газа.
"Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи (газа — ред.) займет период от трех до пяти лет", — сказал Аун.
https://1prime.ru/oil/20230126/839600520.html
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