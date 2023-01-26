БАКУ, 26 янв — ПРАЙМ. Компания BP, оператор нефтепровода Баку-Супса, может возобновить прокачку по нему при наличии заявок на отгрузку ресутса далее в грузинском порту Супса, заявил вице-президент компании по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионах Бахтияр Асланбейли. Цены на газ колеблются, в центре внимания – спрос в Азии

Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса была остановлена с весны 2022 года из-за отсутствия соответствующих заявок на отгрузку в Супсе. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах властей возобновить эксплуатацию объекта.

"Азербайджан может возобновить прокачку нефти по трубопроводу Баку-Супса. Этот трубопровод подключен к сети и мы можем начать поставки, как только получим заявки на отгрузку в Супсе", — сказал вице-президент BP.

Трубопровод предназначен для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Официальное торжественное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года. Пропускная способность объекта составляет более семи миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день).