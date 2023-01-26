МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 1%, пока рынки пребывают в ожидании увеличения спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 20.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37% — до 81,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,38%, до 87,29 доллара.

Трейдеры продолжают пребывать в ожидании увеличения спроса на этот вид сырья в Китае. В начале января власти КНР ослабили строгие коронавирусные ограничения, что может способствовать восстановлению экономики и впоследствии росту спроса на сырье.

"Бычьи" ожидания возобновления добычи продолжают расти, исходя из предпосылки, что полномасштабный спрос со стороны Китая еще не отражен на текущих рыночных ценах, особенно если международные поездки продолжат восстанавливаться", — приводит портал MarketWatch мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).