ТРИПОЛИ, 27 янв — ПРАЙМ. На заседаниях ОПЕК+ не поднимали вопрос потолка цен на российскую нефть, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун. США отказались от мер против Саудовской Аравии за решение ОПЕК+, пишут СМИ

"На самом деле этот вопрос не обсуждался на предыдущих заседаниях (ОПЕК+ — ред.)", — сказал он.

Вместе с тем, министр не исключил, что данный вопрос может быть затронут на следующих заседаниях.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

В ответ на это президент России Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработает 1 февраля, по нефтепродуктам — не ранее, точную дату определит правительство.