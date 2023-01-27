НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв — ПРАЙМ. Импорт сырой российской нефти в Пакистан начнется в апреле, после завершения переговоров по условиям ее поставок, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик.

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Шульгинов призвал Пакистан начать обсуждать поставки российского СПГ

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия и Пакистан к концу марта определят объемы поставок российской нефти, решат все вопросы логистики, страхования и оплаты.

"В марте все коммерческие условия соглашения будут окончательно согласованы с Россией, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", — процитировало слова Малика издание The News.

Ранее Пакистан в соответствии с соглашением с Россией начал работу по разработке комплексного плана энергетической безопасности, который будет реализован к концу этого года и который включает импорт сжиженного природного газа, трубопроводного газа и других нефтепродуктов.

"Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана ", — сказал министр.

Малик отметил, что в следующем зимнем сезоне Пакистан сможет покупать спотовые партии сжиженного природного газа у двух компаний, которые определило российское правительство.