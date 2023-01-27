МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. США обсуждают с Евросоюзом и G7 "подходящий уровень" потолка цен на российские нефтепродукты, заявила глава минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в ЮАР. В ОПЕК+ не обсуждали потолок цен на российскую нефть, заявили в Ливии

"Я не буду вдаваться в подробности. Мы обсуждаем со всеми нашими партнерами — коалицией G7+ и европейским сообществом — то, каков подходящий уровень ограничения цен", — сказала она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал SABC News.

Йеллен выразила уверенность, что ЕС и G7 достигнут соглашения, но уточнила, что не станет пока раскрывать "конкретных окончательных деталей" по этому вопросу.

Минфин США 21 января заявил, что США с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Россия в ответ с 1 февраля запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.