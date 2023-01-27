БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) выдвинула на рассмотрение государств Евросоюза (ЕС) предложения по введению лимитов цен на российские нефтепродукты, а также дополнительные торговые санкции в отношении Белоруссии, рассказал РИА Новости представитель ЕК. США обсуждают с ЕС и G7 уровень потолка цен на российские нефтепродукты

"26 января 2023 года Европейская комиссия предложила дополнительные санкции в ответ на продолжающуюся эскалацию… (на) Украине, а также на соучастие Белоруссии в (этом)", — заявил он.

В Минске уже не раз заявляли, что республика не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины и что Запад продолжает обвинять страну во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть ее в конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты".

"Во-первых, комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7", — сказал он.

Во-вторых, по словам представителя, ЕК предложила "ряд дополнительных торговых санкций против Беларуси, чтобы довести эти меры до уровня санкций ЕС против России", сообщил он.

"Они включают в себя дополнительные ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры…", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, эти меры должны позволить пресечь любой потенциальный обход санкций против России через Белоруссию.

"Теперь эти предложения должны быть приняты государствами-членами (ЕС — ред.)", — заключил представитель Еврокомиссии.