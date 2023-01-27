МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам прошедшего года составила 35,465 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше год к году, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль H&M снизилась втрое в 2021 — 2022 фингоду

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 18,28 доллара против 8,14 доллара годом ранее. Общая выручка компании подскочила в 1,5 раза и составила 246,252 миллиарда долларов.

При этом средняя добыча Chevron составляла 2,999 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,2% ниже, чем годом ранее. В сегменте upstream (разведке и добыче) компания получила прибыль в 30,284 миллиарда долларов, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. В downstream (переработке и сбыте) прибыль составила 8,155 миллиарда долларов (рост в 2,8 раза).

По итогам четвертого квартала 2022 года компания зафиксировала прибыль в 6,353 миллиарда долларов, что на 25,7% больше в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 3,33 доллара против 2,63 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 4,09 доллара при прогнозе в 4,42 доллара. Выручка Chevron выросла на 17,3% — до 56,473 миллиарда долларов.

Средний объем добычи Chevron за квартал составил 3,011 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (снижение на 3,4% в годовом выражении). В сегменте upstream компания получила прибыль в 5,485 миллиарда долларов, что на 6,4% больше год к году, а в downstream – прибыль в 1,771 миллиарда долларов (рост в 2,3 раза).

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.