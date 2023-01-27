МИНСК, 27 янв — ПРАЙМ. В Белоруссии с 1 февраля возрастают на 9% тарифы на услуги АО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики. ЕК выдвинула предложения по лимитам цен на российские нефтепродукты

"Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 23 января 2023 г. № 8 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" с 1 февраля 2023 г. тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9 процентов", — говорится на сайте МАРТ.

Кроме того, данным постановлением предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Белоруссии на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 тонно-километров) по транспортировке нефти по транзитным направлениям.