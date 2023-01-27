МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. США и ряд их союзников в ходе запланированного пересмотра лимита цен на российскую нефть хотят сохранить "потолок" в 60 долларов за баррель, при этом Эстония, Литва, Польша выступают за его снижение до 40-50 долларов, передает агентство Bloomberg. Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля

"США и союзные страны хотят подождать до марта, чтобы провести пересмотр потолка цен на сырую нефть, и пока сохранить лимит на уровне 60 долларов, поскольку, по их словам, новый механизм уже работает на ограничение цен. Однако коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей настаивает на снижении предела цен на сырую нефть, который они считают слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами… Они настаивают на снижении лимита до уровня где-то между 40 и 50 долларов", — говорится в сообщении агентства.

В заявлении трех стран, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что при том, что лимит цен на нефть "работает", этот механизм необходимо использовать дальше.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.