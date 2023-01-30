МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Исламабад надеется на невмешательство третьих стран в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых рейсов

"Мы продолжаем вести активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики между Пакистаном и Россией. Как вы, возможно, знаете, Пакистан сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, у нас есть многочисленные проблемы, связанные с высокими ценами на импортными углеводороды. Я ожидаю хорошего прогресса по нашим дискуссиям между Россией и Пакистаном по теме энергетики", — сказал Зархари.

"Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном", — он.

По его словам, власти Пакистана делают все необходимое для того, чтобы обеспечить население всем необходимым.