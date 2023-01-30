МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Котировки нефти снижаются в понедельник. Ожидаемое повышение процентных ставок основными центральными банками мира, а также признаки того, что экспорт нефти из России остается сильным, нивелируют сообщения об атаке дронов в Иране и надежды на укрепление спроса в Китае. Цены на нефть колеблются на торгах понедельника

Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, а Банк Англии и Европейский центральный банк на следующий день увеличат стоимость заимствований на половину процентного пункта. Любое отклонение от этого прогноза станет шоком для рынка.

"Инвесторы занимают осторожную позицию в преддверии заседаний центральных банков, и это негативно отражается на рискованных активах, в том числе нефти", — отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта.

Около 13.25 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 27 центов, или 0,3%, по 86,39 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть WTI же упали на 30 центов, или 0,4%, до 79,38 доллара за баррель.

Давление на котировки также оказывают признаки обильного предложения со стороны России, которое сохраняется несмотря на отказ ЕС от российских энергоносителей и установленный Большой семеркой потолок цен на российскую нефть. На прошлой неделе оба контракта впервые за последние три недели продемонстрировали снижение по итогам семи дней.

В среду также состоится заседание министров ОПЕК+, но участники рынка не ожидают существенных изменений темпов добычи альянса.

"Корабль находится в спокойных водах, и причин раскачивать лодку нет", — считает Оле Хансен из Saxo Bank.

По мнению одного из брокеров PVM, ОПЕК+ вряд ли изменит политику, но может "удивить рынки незначительным сокращением добычи".

Ранее в понедельник цены на нефть выросли на сообщениях об атаке дронов в Иране.

"Ситуация в Иране пока до конца неясна, однако любая эскалация напряженности может негативно сказаться на поставках нефти", — считает Стефано Грассо, старший портфельный менеджер 8VantEdge.

Надежды на рост спроса в Китае обеспечивают поддержку котировкам нефти в 2023 году. Правительство крупнейшего мирового импортера нефти на выходных заявило о намерении стимулировать восстановление потребительской активности, что должно также укрепить спрос на нефть.