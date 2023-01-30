МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти, заявили в пресс-службе Кремля.
Как отмечается в сообщении, стороны затронули темы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Путин и бен Салман также обсудили "взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", добавляют в Кремле.
https://1prime.ru/oil/20230130/839629793.html
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