МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти, заявили в пресс-службе Кремля. США отказались от мер против Саудовской Аравии за решение ОПЕК+, пишут СМИ

Как отмечается в сообщении, стороны затронули темы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Путин и бен Салман также обсудили "взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка", добавляют в Кремле.